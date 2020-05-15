Карантин: Когда Украина может открыть границы

Границы могут открыть с 15 июня. Фото: Reuters

Границы Украины могут быть открыты после 15 июня.

Решение украинских властей будет синхронизироваться с европейскими странами, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

"У нас границу на выезд в Европу открыто. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.

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На сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные мероприятия для иностранцев.

"То же самое касается любимой украинцами Турции", - добавил замминистра.

В Киеве подорожала кофе, американо вместо 25 грн продают по 30. Американо с молоком будет стоить 40, а популярное латте - 60 грн за порцию. Тогда как в карантин цены были на 10-15 грн ниже.