Капитан Гриценко рассказал, почему не стрелял в россиян в Керченском проливе

12 сентября 4 украинских моряков дали пресс-конференцию. Фото: скрин из видео

Украинские моряки катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" не открывали огонь, потому что шли с мирными намерениями.

Об этом на пресс-конференции рассказал командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко, сообщает Gazeta.ua.

"Мы шли не с целью применения оружия. Это был мирный переход. Такая ситуация не предусматривалась, она нештатная. И я принял именно такое решение", - объяснил он.

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Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. грн денежной помощи от Украины. Выплата будет одноразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.