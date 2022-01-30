Канал "Рада" уволил Шишкину за высказывание об украинском языке и флаге

Девушка работала на телеканале всего две недели. Фото: Полина Шишкина / Facebook

Государственный телеканал "Рада" уволил Полину Шишкину, работавшую там ассистенткой главного редактора, за негативные высказывания об украинском языке и флаге.

Также Шишкина записала видео, в котором говорит по-украински и извиняется за свои слова, сообщает Telegram-канал "Неизвестный патриот".

В частности, девушка сказала, что является дочерью участника АТО и "как минимум не имела права" плохо высказываться о государственной символике и языке.

"Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее", — добавила Шишкина.

На телеканале "Рада" девушка успела поработать две недели.

В сети появилось видео, на котором Полина Шишкина говорит, что "ненавидит украинский язык", а также негативно высказалась о флаге Украины.