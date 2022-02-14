Канада выводит своих военных из Украины

Перемещение канадских военных в другие страны будет временным. Фото: Минобороны Украины

Канада временно переместит своих военных из Украины в другие страны Европы.

Об этом сообщило Министерство обороны Канады.

"Из-за сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временного перемещения компонентов Объединенной оперативной группы – Украина (JTF-U) в другие страны Европы", - говорится в заявлении.

Там также сообщили, что из Украины будет выведена часть канадских военных. Сколько их и куда они отправятся в Минобороны не указали.

"Хотя мы можем подтвердить, что мы перекинули часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать цифры, местонахождение или будущие намерения", - отмечается. в сообщении.

Кроме того, отмечается, что такое перемещение инструкторов не является завершением миссии в Украине.

"Временное перемещение персонала JTF-U не означает окончания миссии, а скорее позволяет нам перефокусировать наши усилия, обеспечивая безопасность и безопасность членов CAF. Вооруженные силы Канады остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению состоятельности и состоятельности Сил безопасности Украины", - сообщили в Минобороны Канады.