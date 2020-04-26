Какую задачу поставили перед новым руководителем Укрзализныци

Иван Юрик должен спасти Укрзализныцю от дефолта. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Главным вызовом для нового руководителя Укрзализныци Ивана Юрика станет спасение компании от возможного технического дефолта.

Под дефолтом следует понимать реструктуризацию долгов, рефинансирование, выпуск облигаций, об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, предварительного и.о. голову Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

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"Во время карантина очень много ошибок было ... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало в наблюдательный совет очень большое беспокойство и желание сменить главу ", - добавил министр.

И.о. председателя правления Укрзализныци Желько Марчека Кабмин уволил на заседании 15 апреля. Его также исключили из состава членов правления. Иван Юрик стал новым временным руководителем компании.