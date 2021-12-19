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воскресенье, 19 декабря 2021 09:37

Какую погоду принес Украине Святой Николай

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В День святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается снег, а местами вьюги.

Будет облачная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В южной и восточной частях без осадков, но на дороге может быть гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Карпатах местами порывы будут достигать 25-30 м/с.

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Днем температура воздуха по Украине будет колебаться от +1°С до +4°С.

В Киеве 19 декабря будет идти умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от - 2°С до +3°С.

Автор: Укргидрометцентр
  Погода в Украине 19 декабря
Погода в Украине 19 декабря

За минувшие сутки, 18 декабря, зарегистрировали 3602 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Дата
19
декабря

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