За сутки Covid-19 заболели 309 детей

Двумя дозами вакцинировались почти 13 миллионов украинцев. Фото: Reuters

За минувшие сутки, 18 декабря, зарегистрировали 3602 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

В частности, из них заболело 309 детей и 49 медработников.

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В больницу госпитализировали 2129 тыс. человек, а летальных случаев за сутки - 176.

Выздоровело 6 866 тыс. украинцев.

Первую дозу вакцины получили 19 806 человек, полностью иммунизировано – 42 862 тыс., а дополнительную дозу получили 18 человек.

В общей сложности прививались 27 337 322 млн. человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек.

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию предоставят через глобальный механизм COVAX.