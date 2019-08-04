Какую погоду готовит август для украинцов

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1800
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 8631
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12573
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 657
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2619
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2988
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2853
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1080
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7047
Фото
Все фото
20
6
14
6
3
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте
Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
Художник из Кувейта впервые показал выставку за пределами своей страны
Видео
Все видео
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 657
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7047
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1017
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
воскресенье, 04 августа 2019 16:48

Какую погоду готовит август для украинцов

  Комментировать
Какую погоду готовит август для украинцов
Прогнозируют теплый последний месяц лета. Фото: apostrophe.ua

Согласно прогнозам, август должен быть теплым.

Днем до +30, сообщает "Метеопрог".

Первые две недели температура будет держаться +26 ... + 32ºС. Теплее всего будет на востоке и юге страны. Прохлады следует ожидать в западных и северных областях. Будет также пасмурно и дождливо, местами с грозами и ливнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке

Вторая половина месяца не порадует жарой. Дневная температура воздуха составит от +24 до + 26 ° С. Осадки участятся.
По климатическим нормам, для нашей страны средняя температура в последний летний месяц составляет +17 ... 23 ° С. К концу августа на поверхности земли могут быть заморозки.

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какую погоду готовит август для украинцов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Кличко выиграл Олимпиаду в Атланте

Дневник еврейской девочки нашли в тайнике

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 30573
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 18153
34-летний украинец и 2 его детей погибли в Дании
34-летний украинец и 2 его детей погибли в Дании Просмотров: 11629
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 10431
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
36
 Просмотров: 8631
Общество
Погибшие и пропавшие без вести: вблизи Филиппин перекинулись несколько паромов
Погибшие и пропавшие без вести: вблизи Филиппин перекинулись несколько паромов Просмотров: 117
Оползень заблокировал дорогу в Одесской области
Оползень заблокировал дорогу в Одесской области Просмотров: 432
Неизвестные устроили пожар сразу в трех зданиях
Неизвестные устроили пожар сразу в трех зданиях Просмотров: 405
"Август же" - появились свежие фото пустого Керченского моста
"Август же" - появились свежие фото пустого Керченского моста Просмотров: 432
Иранские военные задержали танкер-нелегал
Иранские военные задержали танкер-нелегал Просмотров: 144
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
2
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
2
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 42837
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua