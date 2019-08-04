Какую погоду готовит август для украинцов

Прогнозируют теплый последний месяц лета. Фото: apostrophe.ua

Согласно прогнозам, август должен быть теплым.

Днем до +30, сообщает "Метеопрог".

Первые две недели температура будет держаться +26 ... + 32ºС. Теплее всего будет на востоке и юге страны. Прохлады следует ожидать в западных и северных областях. Будет также пасмурно и дождливо, местами с грозами и ливнями.

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Вторая половина месяца не порадует жарой. Дневная температура воздуха составит от +24 до + 26 ° С. Осадки участятся.

По климатическим нормам, для нашей страны средняя температура в последний летний месяц составляет +17 ... 23 ° С. К концу августа на поверхности земли могут быть заморозки.

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.