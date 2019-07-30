Какой будет погода в августе

Жарко будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Фото: pogliad.ua

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.

Со второй половины августа в стране ожидается незначительное снижение температуры. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида, пишет Ого.

"По предварительным данным, к середине месяца каких-либо существенных изменений температурного режима не будет. 15-16 августа вероятное снижение максимальной температуры на 5-8 градусов, а перед этим должны пройти кратковременные грозовые дожди в западных, северных и центральных регионах Украины", - отметил Кульбида.

На текущей неделе в большинстве регионов Украины сохранится очень сухая и жаркая погода. Только в западном регионе ожидаются кратковременные грозовые дожди, максимальная температура там будет составлять + 28-30°С. В большинстве регионов воздух прогреется до + 32 - 37°С, а на юге и юго-востоке даже достигнет + 38-39°С.

"Таким образом, из опасных гидрометеорологических явлений, которые будут наблюдаться на следующей неделе, ожидаются высокий температурный режим и высокая пожарная опасность в природных экосистемах", - отметил Кульбида.

Жарко будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха в данных областях в течение недели составит + 37-39°С. В других регионах она будет ниже, преимущественно до + 35°С, а местами + 35-36°С.

Директор Укргидрометцентра отметил, что температура, установившаяся в настоящее время в Украине, на 4-8 градусов выше нормы. Но такие аномалии в условиях общего глобального потепления повторяются довольно часто в летний период и скоро могут стать нормой для украинского лета.

Народный синоптик Леонид Горбань предусматривает, что август будет прохладный, по сравнению с августом предыдущих лет, когда последний месяц лета был жарче, чем июнь и июль. Среднесуточные температуры августа будут около + 24 + 26°С.

По его словам, несмотря на то, что затяжной жары последний месяц лета не принесет, в августе все будет несколько жарких дней.

"Правда, будет два периода в месяцы, когда температура будет доходить до 31 градусов тепла, но они будут очень короткие: по 3-4 дня. Кстати, засухи в августе тоже не просчитывается", - добавил Горбань.

По информации Украинского гидрометеорологического центра средняя месячное количество осадков в южных областях и в Крыму составит 27-59 мм. На остальной территории 35-76 мм. В Карпатах и Прикарпатье до 145 мм. Средняя месячная температура предполагается 19-24 °. В горных районах 16-18°С. Это на 1,5-2,0°С выше средних многолетних значений.

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Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Средняя месячная температура августа составляет 17-20°С, в южных областях и Приазовье местами 21-23°С, в Карпатах и горах Крыма 11-16°С.

30 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Украинский гидрометцентр. "В течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.