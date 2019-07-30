Какой будет погода в августе

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1062
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2520
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 594
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5463
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5689
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1134
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3600
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1909
Фото
Все фото
6
8
4
4
17
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Из-за непогоды подтопило станцию метро
Из-за непогоды подтопило станцию метро
&quot;Лежала распятая и привязанная&quot;: отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Видео
Все видео
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5463
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 999
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2637
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 837
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 13:18

Какой будет погода в августе

  Комментировать
Какой будет погода в августе
Жарко будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Фото: pogliad.ua

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.

Со второй половины августа в стране ожидается незначительное снижение температуры. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида, пишет Ого.

"По предварительным данным, к середине месяца каких-либо существенных изменений температурного режима не будет. 15-16 августа вероятное снижение максимальной температуры на 5-8 градусов, а перед этим должны пройти кратковременные грозовые дожди в западных, северных и центральных регионах Украины", - отметил Кульбида.

На текущей неделе в большинстве регионов Украины сохранится очень сухая и жаркая погода. Только в западном регионе ожидаются кратковременные грозовые дожди, максимальная температура там будет составлять + 28-30°С. В большинстве регионов воздух прогреется до + 32 - 37°С, а на юге и юго-востоке даже достигнет + 38-39°С.

"Таким образом, из опасных гидрометеорологических явлений, которые будут наблюдаться на следующей неделе, ожидаются высокий температурный режим и высокая пожарная опасность в природных экосистемах", - отметил Кульбида.

Жарко будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха в данных областях в течение недели составит + 37-39°С. В других регионах она будет ниже, преимущественно до + 35°С, а местами + 35-36°С.

Директор Укргидрометцентра отметил, что температура, установившаяся в настоящее время в Украине, на 4-8 градусов выше нормы. Но такие аномалии в условиях общего глобального потепления повторяются довольно часто в летний период и скоро могут стать нормой для украинского лета.

Народный синоптик Леонид Горбань предусматривает, что август будет прохладный, по сравнению с августом предыдущих лет, когда последний месяц лета был жарче, чем июнь и июль. Среднесуточные температуры августа будут около + 24 + 26°С.

По его словам, несмотря на то, что затяжной жары последний месяц лета не принесет, в августе все будет несколько жарких дней.

"Правда, будет два периода в месяцы, когда температура будет доходить до 31 градусов тепла, но они будут очень короткие: по 3-4 дня. Кстати, засухи в августе тоже не просчитывается", - добавил Горбань.

По информации Украинского гидрометеорологического центра средняя месячное количество осадков в южных областях и в Крыму составит 27-59 мм. На остальной территории 35-76 мм. В Карпатах и Прикарпатье до 145 мм. Средняя месячная температура предполагается 19-24 °. В горных районах 16-18°С. Это на 1,5-2,0°С выше средних многолетних значений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Средняя месячная температура августа составляет 17-20°С, в южных областях и Приазовье местами 21-23°С, в Карпатах и горах Крыма 11-16°С.

30 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой будет погода в августе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

"Так, что, украинцы," надо поговорить "или нет" - холоднояровцы показали поселок Пески

Создали новую военную организацию

Погиб бывший министр образования

В Москве взялись за русификацию белорусов

Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 63496
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 62181
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 30520
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 28945
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 20144
Общество
Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы надвигаются в Украину
Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы надвигаются в Украину Просмотров: 1557
Грозы и дожди: чем угостит погода сегодня
Грозы и дожди: чем угостит погода сегодня Просмотров: 468
Астролог рассказала, чем удивит 30 июля
Астролог рассказала, чем удивит 30 июля
 Просмотров: 945
Убийство Гандзюк: в ГПУ прокомментировали визит Павловского на футбол
Убийство Гандзюк: в ГПУ прокомментировали визит Павловского на футбол Просмотров: 567
Украинцы создали приложение, чтобы очистить Карпаты
Украинцы создали приложение, чтобы очистить Карпаты Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
Россия раздает недействительные паспорта
7
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
3
Зеленский перепутал название области
Голосов: 42523
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua