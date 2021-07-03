Какова ситуация на украинском-белорусской границе после приказа Лукашенко о закрытии

Пограничники продолжают пропускать людей в Беларусь. Фото: Blizko.by

Граница с Беларусью не перекрывали.

"За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшение пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось", - сообщили в ГПСУ.

Вчера на въезд в Украину из Беларуси пропустили почти 2 тыс. человек, а в обратном направлении - более 1,7 тыс. человек.

"Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц. Вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - заявили украинские пограничники.

В пятницу вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Беларуси об усиленной охране границы с 20:00 2 июля.

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Такое усиление - обычная практика во время праздников. Сегодня в Беларуси отмечают День Республики.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он, передает "БелТА".