Какова роль и задача капеллана на войне

Участник Майдана, волонтер и священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области в начале войны также стал капелланом для 80 отдельной десантно-штурмовой бригады из Львова. Фото: Валерий Шмаков

С началом войны в Украине увеличилось и военных капелланов, которые занимаются воинами.

Они есть чуть ли не в каждой воинской части, хотя о такой деятельности приходилось слышать довольно редко.

Участник Майдана, волонтер и священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области в начале войны также стал капелланом для 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Львова.

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"Секретно от семьи обратился в Киеве в церковный департамент, где уже наладили капеланство. Через некоторое время мне выдали удостоверение капеллана и Генеральный штаб определил места, где в нем нуждаются. Выбрал 80-ю бригаду на передовых позициях. Там я был нужен больше", - рассказывает.

На зиму 2015-го капеллан поехал на Донбасс: Старобельск, Счастье, Станица Луганская, Победа, Лисичанск.

"Ребятам было спокойно, когда за плечами за них молятся. Понял, насколько важно быть с ними там — это моя роль. Миссия капеллана — быть рядом с воином. Ведь священник на войне — единственный, кто не имеет оружия ".

Полное интервью с Иваном Галем читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Наиболее кровавыми событиями Майдана 2013-2014 годов стали противостояния в феврале. Столкновения между "Беркутом" и протестующими перерастали в настоящие бои. В результате много людей погибло. С Небесной сотней люди также прощались на Майдане. Иван Гальо также поделился воспоминаниями об этих днях.