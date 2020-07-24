Какой погоды ждать в выходные

Температура воздуха в выходные ожидается высокой. Фото: Pixabay

Преимущественно сухая погода будет в Украине в выходные.

В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее наблюдениям, в западной части Украины дожди могут быть сильными.

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Температура воздуха в выходные ожидается высокая. В течение дня субботы – +25...+30°C, на юге – +27...+33°C. В воскресенье на западе воздух станет свежим.

В Киеве в субботу – без существенных осадков. Вечером и уже в воскресенье возможен дождь с грозой. Температура воздуха в столице ожидается +26...+29°C.

Погода в Украине с 20 по 24 июля будет меняться от жары до незначительного похолодания, иногда ожидаются дожди с грозами.