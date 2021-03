Какой погоды ждать в Украине на неделю

22 марта на севере, а ночью и на западе, днем и местами в центральных областях небольшой мокрый снег. Фото: pixabay

Сегодня в Украине не будет осадков, на севере возможен ветер до 18 м / с, температура днем ​​+3 ... +8 ° C, в Карпатах -1 ... 6 ° C.

В Киеве ветер юго-западный, 7-12 м / с, в области днем ​​местами порывы 15-18 м / с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Днем температура в столице +4 ... 6 ° C, по области - днем ​​+3 ... +8 ° C.

"Без осадков, лишь в Харьковской и Луганской областях ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м / с, в северной части днем ​​местами порывы 15-18 м / с. Температура днем ​​+3 ... 8 ° C, в Карпатах ночью -10 ... 15 ° C, днем ​​-1 ... 6 ° C ", - написали в сообщении.

22 марта на севере, а ночью и на западе, днем ​​и местами в центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. 23 марта в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег, ночью на юго-востоке умеренные осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, 23 марта в южной части местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью -1 ... 6 ° С, 23 марта в южной части от + 3 ° С до -2 ° С, днем ​​+ 0 ... 5 ° С, на Закарпатье до + 8 ° С; в Карпатах ночью -8 ... 13 ° С, днем ​​-3 ... 8 ° С.

На Киевщине 22-23 марта небольшой мокрый снег, ночью 23 марта без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью -1 ... 6 ° С, днем ​​+ 0 ... 5 ° С.

Согласно прогнозам синоптиков, в Украине 24-25 марта в восточных, южных и местами центральных областях мокрый снег, днем ​​с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью -1 ... 6 ° С, в юго-восточной части около 0 ° С; днем +1 ... +6 ° С, в западных и северных областях +3 ... 9 ° С. В Карпатах без существенных осадков, но ночью 24 марта небольшой снег, температура ночью -4 ... 9 ° С, днем ​​-0 ... 5 ° С.

На Киевщине 24-25 марта без существенных осадков. Температура ночью -1 ... 6 ° С, днем ​​+3 ... 8 ° С.

Ежегодно в конце весны наступает день равноденствия - день становится равным ночи по продолжительности. Эту дату считают астрономическим началом весны. Дни становятся длиннее, а ночи короче. Из-за этого процесс потепления проходит быстрее. Из-за разницы между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты. Ежегодно оно сдвигается на несколько часов.