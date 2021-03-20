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суббота, 20 марта 2021 10:14

День весеннего равноденствия: когда начинается астрономическая весна

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День весеннего равноденствия: когда начинается астрономическая весна
Весеннее равноденствие в этом году выпало на 20 марта. Фото: kurer-sreda

Ежегодно в конце весны наступает день равноденствия - день становится равным ночи по продолжительности. Эту дату считают астрономическим началом весны.

Дни становятся длиннее, а ночи короче. Из-за этого процесс потепления проходит быстрее.

Из-за разницы между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты. Ежегодно оно сдвигается на несколько часов.

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В 2021 году весеннее равноденствие выпадает на 20 марта. Оно пройдет в 11:37 по киевскому времени.

Gazeta.ua напомнит другие даты связаны с равноденствием и солнцестоянием:

• летнее солнцестояние (самый длинный день) - 21 июня;

• осеннее равноденствия - 22 сентября;

• зимнее солнцестояние (самая длинная ночь) - 21 декабря.

Погода в Украине начнет меняться в сторону потепления в конце марта.

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