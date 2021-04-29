Какой погоды ждать в Страстную пятницу

Завтра в Украине возможны сильные порывы ветра южного направления. В пятницу дневная температура воздуха достигнет +15...20°С.

Ночные заморозки также прекратятся, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Холодный апрель завершится в теплой атмосфере", - говорится в сообщении.

Дожди с грозами пройдут 30 апреля в западных областях, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком и районах области, местами в Черкасской области. На остальной территории без осадков, лишь небольшие возможны в Донецкой и Луганской областях.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве 30 апреля ветер также ожидается порывистым. Дождь, вероятно с грозой, предполагается во второй половине дня и вечером. Воздух в столице прогреется до +18°С.

На Пасху ночь в Украине будет сухой, звездной, красивой, а днем 2 мая пройдут грозовые дожди почти повсюду, кроме восточных областей.

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2 мая на западе, севере и в центре ожидаются порывистый ветер, ливни и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода.