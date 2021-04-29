Потепление в Украине набирает обороты

29 апреля в Украине обещают переменную облачность. Днем на Львовщине и Закарпатье местами небольшой дождь.

Погода постепенно потеплеет, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. На остальных территориях осадки не предусматриваются. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают +13...18°С. На западе, в северных и центральных областях обещают около +15°С. На юге будет теплее: воздух прогреется до +18°С. В Карпатах столбики термометров покажут +8...13°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве в четверг будет облачно с прояснениями. Синоптики не обещают осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах +13...15°С.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.