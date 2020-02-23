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воскресенье, 23 февраля 2020 10:23

Какой погоды ждать сегодня

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Автор: zak-kor.net
 

23 февраля почти по всей территории Украины пройдет снег с дождем. Обойдет непогода стороной только южный регион – там будет сухо и солнечно.

Несмотря на осадки, столбики термометра поднимутся. Относительно низкая температура воздуха ожидается только на Востоке –колебаться будет в пределах +3 +5 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

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Теплее всего будет в Одесской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Столбики термометра там достигнут отметок +9 +11 градусов. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +5 +9.

Ожидается в Украине также усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

Автор: meteo.gov.ua
  Погода в Украине 23 февраля.
Погода в Украине 23 февраля.

Погода в марте обещает быть с сюрпризами. Ожидаются длительные температурные качели и сильные ветры.

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Дата
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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