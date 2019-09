Какой погоды стоит ждать сегодня в Украине

Автор: https://meteo.gov.ua/

18 сентября падать периодические дожди и похолодает еще на несколько градусов. Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Править "балом" в среду сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м / с.

На Западе ясно, сухо. Температура воздуха от +22 до + 26 ° C. Ночью в западных областях от +8 до + 11 ° C. Холоднее всего будет в Черновицкой области - до + 7 ° C. Ветер юго-западный 3-8 м / с.

На Севере тоже солнечно с редкими облаками в небе. Температура по-осеннему комфортная, +21 ... + 23 ° C, а ночью будет минимум + 7 ° C. Ветер западный 3-8 м / с.

На Востоке погода мало чем отличается от других частей. Дождей не обещают, будет ясно. Очень холодные ночи в Луганской области, до + 6 ° C. Днем температура воздуха от +21 до + 24 ° C. Ветер северо-западный, 3-8 м / с

На юге и в Крыму теперь тоже сухо, осадков не прогнозируют. Температура даже здесь существенно снизилась, днем ​​+21 ... + 24 ° C, а ночью будет от +10 до + 14 ° C. Ветер северо-западный, 3-8 м / с

В Киеве среды ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 м / сек, похолодает до + 11 + 13 ° C.

В Украине в течение недели ожидаются понижение температуры, дожди. В Карпатах - мокрый снег и заморозки на почве.