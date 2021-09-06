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понедельник, 06 сентября 2021 07:30

Какой погодой начнется неделя

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Какой погодой начнется неделя
В Полтаве сегодня также будет облачно с прояснениями. Фото: pixabay.com

Неделя начнется с похолодания. Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

Практически по всей стране будет +15...17°С, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет достигать +15°С.
Во Львове в понедельник будет сухо, небольшая облачность. Днем до +17°С.
В Луцке и Черкассах - небольшая облачность, температура днем ожидается в пределах +16°С.
В Ровно и Тернополе в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, днем столбики термометров покажут +16°С.
В Хмельницком сегодня ожидается сплошная облачность, днем температура составит +15°С.
В Ивано-Франковске и Черновцах также будет несколько облачно, дневная температура достигнет +17°С.
В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем термометры покажут +14°С.
В Виннице сегодня будет +5...14°С, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура днем составит +16°С, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня также будет облачно с прояснениями, температура воздуха +5...16°С.
В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура днем до +20°С.
В Херсоне в понедельник днем воздух прогреется до +21°С, будет практически безоблачно.
В Николаеве ожидается небольшая облачность, днем также +21°С.
В Запорожье температура днем составит +18°С, небольшая облачность.
В Харькове и Сумах - небольшая облачность, температура днем до +15°С.
В Днепре температура днем поднимется до +17°С, ожидается небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7...18°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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