Народные приметы 6 сентября. Где сегодня бродит нечисть

Православные верующие 6 сентября уважают святого Евтихия. Его именовали младшим апостолом за формирование христианской веры.
В народе этот праздник прозвали Евтихий - тихие звезды. Начинает светать позже, а дни становятся короче.
Предки верили, что 6 сентября "звезда предостерегает и зовет всякого, кто собирается в лес в одиночестве". Поэтому сегодня не ходили в лес, ведь боялись заблудиться или встретиться с лешим.
Нечистая чила с помощью своих помощников привлекает людей в лесную чащу, в морскую пучину, в речной омут. Этот день считали опасным.
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Люди старались не уходить далеко от дома. Боялись также лесного эхо, красных цветков, кладбищенских и болотных огней, которые превращаются на души самоубийц.
6 сентября нельзя смотреть на солнце. Считали, что так можно навлечь на себя несчастье.
Народные приметы:
- Идет дождь - будет хороший урожай в следующем году и сухая осень.
- Синица кричит - скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.
- Много желудей - зима будет долгой и суровой.
- Ночью ясно - будет теплый день.
- Солнце закрывают тучи - будет холодная погода.
День Ангела сегодня празднуют Георгий и Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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