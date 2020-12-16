Какой город стал самым дорогим по ценам на жилье

Гонконг - динамичный густонаселенный город, который является крупным морским портом и мировым финансовым центром. Фото: pixabay

Рейтинг самых дорогих городов возглавил Гонконг (Китай).

Именно этот город является самым дорогим по ценам на жилье, сообщает ECA International.

Также в перечень вошли Токио (Япония), Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Цюрих (Швейцария), Лондон (Великобритания), Тель-Авив (Израиль), Сеул (Республика Корея), Сан-Франциско ( США), Иокогама (Япония).

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Гонконг - динамичный густонаселенный город, который является крупным морским портом и мировым финансовым центром. Сравнение стоимости жизни рассчитывается на основе данных в развитых странах и используется для отображения международного образа жизни.

Исследование стоимости проживания ECA International проводит в марте и сентябре. Приведенные данные относятся к информации за сентябрь 2020 года. Рейтинг стоимости жизни в ECA начали составлять в 2005 году.

Во время пандемии в большинстве городов больше всего цены выросли на табак и досуг, а упали - на одежду, пишет The Village. Но в Киеве на протяжении года цены снизились. Город занял 101-ю позицию рейтинга, хотя в марте был на 86-й.