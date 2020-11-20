Назвали самые дорогие города в мире. Киев стал дешевле

В 2020 году самым дорогим для жизни городом в мире стал швейцарский Цюрих. Самыми дешевыми признали Дамаск, Ташкент, Лусаку, Каракас и Алматы.
Об этом свидетельствует рейтинг самых дорогих городов от The Economist.
Исследователи оценивали стоимость жизни в 133 городах мира. За основу для сравнения взяли Нью-Йорк.
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Рейтинг самых дорогих городов 2020-го выглядит так:
1. Цюрих, Швейцария
2. Париж, Франция
3. Гонконг, Китай
4. Сингапур
5. Тель-Авив, Израиль
6. Осака, Япония
7. Женева, Швейцария
8. Нью-Йорк, США
9. Копенгаген, Дания
10. Лос-Анджелес, США
Специалисты отметили, что во время пандемии в большинстве городов больше всего цены выросли на табак и досуг, а упали - на одежду, пишет The Village.
Но в Киеве на протяжении года цены снизились. Город занял 101-ю позицию рейтинга, хотя в марте был на 86-й.
По данным ежегодного рейтинга лучших городов мира, Киев занял 87-е место.
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