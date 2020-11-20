Назвали самые дорогие города в мире. Киев стал дешевле

Киев занял 101 позицию рейтинга. Фото: pixabay.com

В 2020 году самым дорогим для жизни городом в мире стал швейцарский Цюрих. Самыми дешевыми признали Дамаск, Ташкент, Лусаку, Каракас и Алматы.

Об этом свидетельствует рейтинг самых дорогих городов от The Economist.

Исследователи оценивали стоимость жизни в 133 городах мира. За основу для сравнения взяли Нью-Йорк.

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Рейтинг самых дорогих городов 2020-го выглядит так:

1. Цюрих, Швейцария

2. Париж, Франция

3. Гонконг, Китай

4. Сингапур

5. Тель-Авив, Израиль

6. Осака, Япония

7. Женева, Швейцария

8. Нью-Йорк, США

9. Копенгаген, Дания

10. Лос-Анджелес, США

Специалисты отметили, что во время пандемии в большинстве городов больше всего цены выросли на табак и досуг, а упали - на одежду, пишет The Village.

Но в Киеве на протяжении года цены снизились. Город занял 101-ю позицию рейтинга, хотя в марте был на 86-й.

По данным ежегодного рейтинга лучших городов мира, Киев занял 87-е место.