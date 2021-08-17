Какой церковный праздник 18 августа и кому сегодня молятся

Автор: crkvenikalendar.com 18 августа православная церковь поминает Евсигния Антиохийского

18 августа православная церковь восточного обряда отмечает память мученика Евсигния Антиохийского.

Святой Евсигний родился в Антиохии в Малой Азии и был воином. После 60-летней военной службы он вернулся в родной город, где спокойно доживал свой век как набожный старик.

Когда в 362 году императором стал Юлиан Отступник, он запретил Христову веру и пытался восстановить в государстве язычество.

Однажды Евсигний стал свидетелем впору двух язычников. Они обратились к старцу за помощью, а как военный он хорошо знал законы. Евсигний поступил по закону и справедливо определил правого. Однако второй язычник, проигравший в споре, затаил обиду на Есвсигния. И донес императору, что старец исповедует христианство.

По приказу императора Евсигния схватили и осудили за исповедание христианства, а в наказание - зарубили мечом.

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18 августа также молитвенно почитают память священномученика Анфира и Фавия, пап Римских, и мученика Понтия Римлянина.

В этот день вспоминают мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, пострадавших за Христа в Египте, а также поминают праведную Нонну, мать святого Григория Богослова.

18 августа православные верующие восточного обряда отмечают предпразднство Преображения Господнего.

Сегодня в состав богослужения входят молитвы, посвященные предстоящему празднику.