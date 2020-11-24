Какой будет погода в последний вторник осени

В Киеве преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Фото: pixabay.com

Как для конца ноября, вторник в Украине будет теплым.

Будет наблюдаться порывистый, а порой сильный, северо-западный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня в большинстве областей ожидается +4...8°С, разве на востоке прохладнее, + 2...4°С

На севере, востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки. Преимущественно дожди, а на востоке - с мокрым снегом.

На значительной части территории юга и Западной Украины существенных осадков не ожидается.

В Киеве преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Обещают сильный северо-западный ветер до 12-14 м/с.

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В среду, 25 ноября, на киевлян ждет пасмурная погода, влажность воздуха 71-91%. Температура составит +1,8...5°C, но будет ощущаться как -2,3...1,7°C. Давление 752-752 мм ртутного столбика. Ветер западный 4-5 м/с. Вероятна небольшая геомагнитная буря.