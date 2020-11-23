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понедельник, 23 ноября 2020 07:32

Какой погоды ждать киевлянам в следующие 3 дня

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Какой погоды ждать киевлянам в следующие 3 дня
У середу, 25 листопада, на киян чекатиме похмура погода. Фото: pixabay.com

Ближайшие 3 дня в Киеве будет держаться прохладная погода.

Ожидаются небольшие дожди и ветер, сообщает gismeteo.ua.

Сегодня в столице пасмурно, прогнозируют дождь и западный ветер в пределах 4-6 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3,3...6°С. Атмосферное давление 749-752 мм ртутного столбика, вероятны слабые геомагнитные бури. Влажность воздуха высокая - 46-80%

24 ноября также обещают облачность, но и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +3,5...5,6°C (будет ощущаться как -0,8...1,6°C). Влажность воздуха в пределах 75-87%. Ветер западный 4-6 м/с. вероятна слабая геомагнитная буря.

В среду, 25 ноября, на киевлян ждет пасмурная погода, влажность воздуха 71-91%. Температура составит +1,8...5°C, но будет ощущаться как -2,3...1,7°C. Давление 752-752 мм ртутного столбика. Ветер западный 4-5 м/с. Вероятна небольшая геомагнитная буря.

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Специалисты предположили, что зима в Киеве в этом году может быть теплой и бесснежной. Об этом рассказала Елена Донич, руководитель отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

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23
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