Какой будет погода в День знаний

Осадков в Украине 1 сентября в День знаний не будет.
Лишь на западе страны местами кратковременный дождь и гроза, сообщили в Укргидрометцентре.
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"Без осадков, лишь на западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17 °, днем 25-31 °", - говорится в сообщении.
На депутатских креслах в Верховной Раде разложили выпуск газеты "Зеркало недели", в котором напечатали фотографии 321 матери. Все они потеряли детей в войне на Донбассе.
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