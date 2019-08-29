Какой будет погода в День знаний

Погода 1 сентября. Фото с открытых источников.

Осадков в Украине 1 сентября в День знаний не будет.

Лишь на западе страны местами кратковременный дождь и гроза, сообщили в Укргидрометцентре.

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"Без осадков, лишь на западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17 °, днем ​​25-31 °", - говорится в сообщении.

На депутатских креслах в Верховной Раде разложили выпуск газеты "Зеркало недели", в котором напечатали фотографии 321 матери. Все они потеряли детей в войне на Донбассе.