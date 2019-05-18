Какой будет погода на выходных: синоптики дали прогноз

На выходных в Украине будет по-летнему жарко. ФОТО: aif.ua

В субботу, 18 мая, в Украине будет преимущественно сухо. Дожди и грозы ожидаются только в западных областях, местами в Винницкой и Одесской. Температура воздуха там будет колебаться в пределах + 20 + 25 градусов.

"На остальной территории, а это – Север, Восток, большинство южной части и Центра – будет какой-то июль, а не май. Ибо предполагается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов. А на Востоке и Юге иногда и до +32 градусов", – сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до + 23 + 26 градусов.

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В июне и июле 2019-го в Украину придет аномальная жара.Температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.