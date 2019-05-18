Какой будет погода на выходных: синоптики дали прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6030
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 61421
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1026
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1431
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2250
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 783
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 360
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6427
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7740
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
7
12
5
13
19
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как за границей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как за границей празднуют День вышиванки
Видео
Все видео
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 396
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 666
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1764
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9540
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1341
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 36
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 09:30

Какой будет погода на выходных: синоптики дали прогноз

  Комментировать
Какой будет погода на выходных: синоптики дали прогноз
На выходных в Украине будет по-летнему жарко. ФОТО: aif.ua

В субботу, 18 мая, в Украине будет преимущественно сухо. Дожди и грозы ожидаются только в западных областях, местами в Винницкой и Одесской. Температура воздуха там будет колебаться в пределах + 20 + 25 градусов.

"На остальной территории, а это – Север, Восток, большинство южной части и Центра – будет какой-то июль, а не май. Ибо предполагается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов. А на Востоке и Юге иногда и до +32 градусов", – сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до + 23 + 26 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара и грозы: погодные качели продлятся всю неделю

В июне и июле 2019-го в Украину придет аномальная жара.Температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

facebook.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой будет погода на выходных: синоптики дали прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 62797
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 61421
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 40035
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 27892
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки Просмотров: 18739
Общество
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
7
 Просмотров: 486
Бросить курить помогла обида
Бросить курить помогла обида
 Просмотров: 369
Присутствие Джулиани в Киеве поставило бы Зеленского в неудобное положение - експерт
Присутствие Джулиани в Киеве поставило бы Зеленского в неудобное положение - експерт
 Просмотров: 720
Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство
Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство Просмотров: 603
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
2
Вакарчук представил партию и идет на выборы
Голосов: 38799
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua