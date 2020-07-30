Каким будет последний день июля: погода радует

В Украине спадет жара. Фото: pixabay.com

31 июля в Украине станет прохладнее. В некоторых областях возможны дожди с грозой.

"В западных и северных областях в течение дня ожидаются даже свежие 21...25 градусов тепла. На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на востоке, юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать, 26...30 градусов выше ноля. Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами пройдут в Прикарпатье, на востоке и в южной части. Остальная территория - в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве завтра осадков не будет. Жара ощутимо спадет. Воздух прогреется до +22°С.

В выходные погода тоже будет радовать украинцев умеренной температурой.

"Кто уже планирует выходными поехать на природу, примите во внимание, что жарко не будет, поэтому лучше запланировать что-то вроде "Изучай свой родной край", чем пляж, надувную утку и шашлычные громкие песни в лесу", - добавляет синоптик.

Сегодня, 30 июля, в северных, западных, Винницкой, в большинстве центральных, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.