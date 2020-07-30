Грозы со шквальным ветром пройдутся по Украине: где ждать непогоды

30 июля часть Украины накроют грозы со шквальным ветром. Фото: pixabay.com

Сегодня, 30 июля, в северных, западных и Винницкой, в большинстве центральных, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ветер северо-западный (на юге и востоке страны - юго-западный), 7-12 м/с. В центральных и Харьковской областях местами шквалы 15-20 м с.

Температура воздуха в западных и северных областях + 24-29 °, на остальной территории 29-34 °. Прохладнее всего будет в Карпатах - 17-21° градус тепла.

Август начнется умеренно теплой погодой с кратковременными грозовыми дождями. Так, 2, 4, 14 августа - будет лить. С 5 по 13 и 15-22 - сухо и жарко. 24-25 августа ждем дождливую погоду, конец месяца будет сухой и теплый.