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суббота, 22 декабря 2018 10:40

Каким будет 2019 год - 5 предсказаний астролога

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Каким будет 2019 год - 5 предсказаний астролога
По прогнозу астролога, будем иметь жаркое лето. Дождя не будет. Фото: politinfo.com.ua

В следующем году переживем 5 затмений. Это скажется на самочувствии украинцев и повлияет на общественно-политическую жизнь страны. Об этом Gazeta.ua рассказала харьковский астролог Елена Максимова.

Предлагаем вашему вниманию 5 предсказаний от астролога на 2019 год.

Выборы

"31 марта - не удачная дата для многих кандидатов, - говорит Максимова. - Выбор народа будет существенно отличаться от соцопросов, которые будут озвучивать во время предвыборной гонки. Шансов у нынешнего гаранта немного. Нового лица тоже не увидим. Это будет ожидаемая лицо. Не актер и не певец, а политик, который хорошо ориентируется в закулисных интригах, имеет авторитетных друзей в Украине и мире".

Война

"Прямого наступления агрессора не вижу. Будем в выигрышной позиции, что бы не произошло, - предполагает астролог. - Любой поступок России по отношению к нам будет на руку Украине. Поддержат европейские лидеры и США. Не отдадим врагу ни одного метра родной земли".

Затмение

"Будем иметь 5 затмений. Частичное солнечное состоится 6 января и серьезно отразится на предвыборной компании, потому что будет влиять на электорат, - говорит Елена Максимова. - Людьми могут руководить сомнения и страх. Опасения могут возникнуть у любителей посидеть в соцсетях. Мозг многих будет затуманен рекламой и обещаниями. Чтобы не ошибиться с выбором, обратитесь к истории. Это поможет различить истину от лжи.

21 января будем наблюдать лунное затмение. Обострится ситуация на Донбассе. Но мы будем готовы к реальному ответу противнику. 2 июля переживем полное солнечное, 16 - лунное затмение. Это период испытаний. Подорожает доллар, пойдут вверх цены. Последнее солнечное – будет 26 декабря. Скажется на иммунитете. Будем иметь очередную волну заболеваний гриппом".

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Протесты

"Чем активнее будут вести себя граждане, тем лучше будем развиваться. Сейчас не следует молчать о своих проблемах и отлеживаться на диване. Многое будет зависеть от нас. Решение руководства не будет удовлетворять. Это вызовет враждебные настроения в жизни общества. Нового Майдана не будет. Но единичные протесты будут вспыхивать не только в столице", - прогнозирует Максимова.

Погода

"Будем иметь жаркое лето. Дождя будет мало, - рассказывает астролог. - Много урожая из-за этого пострадает. Аграриям стоит позаботиться об этом. Некоторый урожай придется собирать раньше, чем того требует календарь".

В следующем году в Украине состоится полная перезагрузка власти, считает астролог Елена Максимова. Украину ждет непростой, но очень продуктивный 2019 год.

Автор: Яна Романюк
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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