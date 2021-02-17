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среда, 17 февраля 2021 15:07

Какие знаки рискуют заболеть гриппом - медицинский гороскоп на 17 февраля

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Какие знаки рискуют заболеть гриппом - медицинский гороскоп на 17 февраля
У пожилых людей могут возникнуть проблемы с пищеварением. Не перегружайте желудок. Фото: pixabay.com

17 февраля появление резкой боли в спине может свидетельствовать о защемление нервных окончаний. Обратитесь за помощью к мануальному терапевту. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прогнозируется вспышка инфекционных заболеваний, - говорит астролог. - Овны, Близнецы и Стрельцы рискуют заболеть гриппом. Уделяйте больше внимания личной гигиене. У пожилых людей могут возникнуть проблемы с пищеварением. Не перегружайте желудок. Молодым тоже стоит устроить разгрузочный день".

Овен

Боли в пояснице или ребрах могут быть вызваны обострением невралгии. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь за советом к невропатологу.

Телец

Продемонстрируйте родным свои целительские способности. Приготовьте чай из целебных трав. Сделайте им расслабляющий массаж перед сном.

Близнецы

Много двигайтесь пешком. Дышите полной грудью. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Поиграйте в теннис или бадминтон.

Рак

Ухудшается обмен веществ. Не перегружайте желудок. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника. Ешьте свежие овощи и фрукты.

Лев

Отложите начало занятий в фитнес-клубе. В этот период мышцы потребуют облегченной нагрузки. Потребность в движении реализуйте на танцевальной площадке.

Дева

Ухудшается состояние больных тромбофлебит. Не следует весь день проводить на ногах. Носите удобную обувь на низком каблуке.

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Весы

Анализы крови могут насторожить вас. Снижается уровень гемоглобина. Поддержите работу кроветворных органов. Вместо чая пейте соки и молочнокислые напитки.

Скорпион

Печень хуже справляться с очисткой крови. Принимайте лекарства в случае крайней необходимости. Не допускайте передозировки.

Стрелец

Ухудшение слуха - явление временное. Организм своеобразно будет реагировать на колебания атмосферного давления.

Козерог

Будет беспокоить явления дисбактериоза. Помогите пищеварительной системе. Пополните кишечник полезной микрофлорой.

Водолей

Удалять родинки или бородавки на теле не время. Особенно с помощью выжигания. Вашей коже будет нанесено серьезные повреждения.

Рыбы

Физическая перегрузка повлечет капиллярные кровоизлияния. Появится носовое кровотечение. Берегите себя.

Астролог составила гороскоп на 17 февраля и назвала знаки, которым будет везти во всем.

Автор: Gazeta.ua
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