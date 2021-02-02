Какие знаки будут видеть вещие сны - медицинский гороскоп на 3 февраля

Не спешите во время приготовления пищи. Остерегайтесь ожогов. Фото: pixabay.com

В ночь со 2 на 3 февраля будем видеть вещие сны. Прислушайтесь к подсказкам и не игнорируйте свое внутреннее чутье. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"К своим снам внимательными должны быть Тельцы, Раки и Козероги, - говорит астрологиня. - Жизнь будет проверять вас на порядочность и честность. Берегите руки от травм. Не спешите во время приготовления пищи. Остерегайтесь ожогов. Вы будете реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль. Не пора начинать нового курса лечения. Фармпрепараты будут давать побочный эффект. Шлаки начнут медленно выводиться из организма".

Овен

Следите за своей осанкой во время движения. Держите спину ровно. Не допускайте прогрессирования сколиоза. Ложитесь спать на низкой подушке.

Телец

Будет беспокоить явления дисбактериоза і неприятно ворчать в животе. Пополните микрофлору кишечника. Ешьте маленькими порциями.

Близнецы

Неудобные резкие движения могут вызвать защемление нервных окончаний. Боли в спине могут ограничивать подвижность позвоночника. Пойдите на прием к мануальному терапевту.

Рак

Растет внутреннее напряжение. Это может привести к нарушению сна. Ищите способы достижения релаксации в вечернее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как день 4 "двоек" будет влиять на наше здоровье - медицинский гороскоп на 2 февраля

Лев

Появление горечи во рту будет свидетельствовать об обострении болезней печени и желчного пузыря. Время пройти очередной курс лечения. Посоветуйтесь с врачом.

Дева

Начать занятия бегом можно просто в этот день. Дополнительная нагрузка на сердце заставит его полноценно работать. Самочувствие улучшится.

Весы

Повышение активности тело не потребует. Уменьшайте потребление тонизирующих напитков. Это будет мешать вам нормально сосредоточиться на работе.

Скорпион

Органы восприятия будут слишком чувствительными к внешним раздражителям. Вы сильнее будете реагировать на резкие запахи и чрезмерный свет. Организуйте себе комфортные условия для работы.

Стрелец

Бодрствуйте во время занятий подвижными играми. Не носите в руках тяжести. Есть риск растяжения связок и вывихов суставов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой

Козерог

Периодически будет возникать насморк. Дышать с заложенным носом будет трудно. Начните курс лечения. Не игнорируйте легкие проявления простуды. Они опасны осложнениями.

Водолей

Большие колебания дневной и ночной температур станут испытанием для ослабленного организма. Берегите себя от простудных заболеваний.

Рыбы

Может появиться сухой кашель. Полезными будут ингаляции. Погрейтесь в сауне. Не допускайте обезвоживания организма.

Чего ожидать от недели с 1 по 7 февраля и как изменить свою жизнь к лучшему.