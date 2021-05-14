Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех - медицинский гороскоп на 14 мая

Самочувствие улучшат прогулки перед сном. Забудете о бессоннице. Фото: pixabay.com

14 мая будет беспокоить одышка. Следите за самочувствием, когда поднимаетесь по лестнице или прибегаете к силовым нагрузкам в спортзале. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Подождите с визитом к косметологу и массажисту, - говорит астрологиня. - Кожа будет слишком чувствительной перед выходными. Каждое прикосновение будет вызывать боль и зуд. Носите лекарства от аллергии. Организм будет реагировать на солнце и цветения деревьев. Внимания потребует эндокринная система. Следуйте рекомендациям врача. Может дать осложнения простуда. Переносить ее на ногах не стоит. Лучше будут чувствовать себя Стрельцы, Козероги и Рыбы. Не затягивайте с лечением бронхита и ринита. Позаботьтесь о фигуре. Откажитесь от высококалорийных блюд. Самочувствие улучшат прогулки перед сном. Забудете о бессоннице".

Овен

Пейте чаи из целебных трав. Ешьте мед. Поддерживайте иммунитет с помощью природных компонентов. По возможности не употребляйте фармпрепаратов.

Телец

Не скрывайте эмоций. Выплесните их наружу. Пригодятся занятия спортом или танцами. Можно активно болеть за игроков любимой команды.

Близнецы

Быстро подниматься по лестнице дома будет трудно. Может беспокоить одышка. Следите за пульсом во время утренней пробежки.

Рак

Предоставьте организму минеральную поддержку. Повышается ломкость ногтей. Сделайте ванночки для рук. Пользуйтесь проверенными средствами ухода за волосами.

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Лев

Ускоряется процесс отложения солей в мочегонных путях. Промойте почки. Пейте мочегонные настои. Соответствующим образом откорректируйте дневной рацион.

Дева

Поддерживайте хорошее самочувствие. Время освободиться от вредных привычек. Не нарушайте нормального режима питания.

Весы

Вследствие нарушения режима сна могут возникать синяки под глазами. Они вас не украсят. И косметика окажется бессильной. Ложитесь спать пораньше.

Скорпион

Перед началом окрашивания волос проверьте реакцию кожи на краску. Не допускайте попадания агрессивных веществ на слизистую глаза.

Стрелец

Будет наблюдаться тенденция к снижению кровяного давления. Гипотоникам следует начать день с тонизирующих процедур. Не стоит слишком часто пить чай или кофе.

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Козерог

Хорошо высушивает волосы после посещения бассейна. Не садитесь на холодные скамейки в парке, чтобы не простудиться.

Водолей

Улучшается аппетит. Не отказывайте себе в вкусненьком. Только ищите совместимость продуктов в блюдах.

Рыбы

Начните утро с упражнений на повышение гибкости позвоночника. Хороший эффект даст реабилитационное лечение ограниченной подвижности суставов.

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