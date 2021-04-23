Какие тайны станут известны

Зарядка для глаз поможет укрепить глазные мышцы. Фото: pixabay.com

24 апреля ломкими станут кости, будут крошиться зубы и ногти. Пополните свой рацион рыбой и молочными продуктами. Организму необходим кальций. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Зарядка для глаз поможет укрепить глазные мышцы, - говорит астролог. - Замедляется перистальтика кишок. Пожилые люди будут страдать от запоров. Ешьте продукты, богатые на клетчатку. Не перегружайте желудок. Могут задерживаться критические дни у женщин. Мужчины будут иметь проблемы с потенцией. Не следует садиться за руль. Это серьезно опустошит ваш карман. В эти выходные станут известны немало семейных тайн. Прислушайтесь к пожилым родственникам. С их уст будет звучать истина. Узнаете много интересного о своих родителях, бабушках и дедушках. Не спешите осуждать. Попробуйте понять, посочувствовать и поддержать их".

Овен

Будет наблюдаться временное ухудшение зрения. Не сидите долго перед телевизором. Отложите чтения. Посидите днем с закрытыми глазами.

Телец

Проведите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Посетите тренажерный зал. Контролируйте свой пульс во время тренировок.

Близнецы

Не идите на прием к стоматологу. Лечение зубов пройдет с осложнениями. Двигайтесь осторожно. Легко будут появляться синяки на теле.

Рак

Согласитесь на участие в небольшом туристическом походе. Вам необходимы свежий воздух и движение. Отдавайте предпочтение физическому труду.

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Лев

Обостряются болезни печени. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом. Откажитесь от употребления алкоголя. Хорошо мойте руки перед едой.

Дева

Вы будете реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль.

Весы

Старайтесь долго не стоять на одном месте. Не провоцируйте появления отека на ногах. Стимулируйте отток крови из вен. Примите теплую ванну перед сном.

Скорпион

Повышается эмоциональная уязвимость. Вас могут раздражать действия окружающих. Начинайте утро с контрастного душа. Сделайте расслабляющий массаж.

Стрелец

Хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры.

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Козерог

Займитесь профилактикой хронических заболеваний. Не провоцируйте обострение существующих болезней. Больше времени уделите водным процедурам.

Водолей

В целом будет хорошее самочувствие. Уделите внимание уходу за кожей тела. Попробуйте новые косметические препараты. Пейте чистую воду.

Рыбы

Берегите ноги и поясницу от холода. Одевайтесь по погоде. Могут вернуться недолеченные насморк и кашель.

24-25 апреля выбирайте активные формы отдыха. Тело потребует движения. Мозг захочет ярких впечатлений.