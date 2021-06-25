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пятница, 25 июня 2021 17:48

Какие сюрпризы приготовила последняя неделя июня - астролог

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Какие сюрпризы приготовила последняя неделя июня - астролог
Интересных финансовых предложений будет мало. Купленные товары не удовлетворят своим качеством. Фото: pixabay.com

Сложный период позади, можно вздохнуть с облегчением. Не идите на финансовый риск, избегайте банковских переводов и кредитов в последнюю неделю июня. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"У вас ограниченное количество денег, возможностей их удачно использовать тоже немного, - говорит астролог. - Овнам и Стрельцам не следует проводить переговоры по финансовым вопросам. Весам и Рыбам средств хватает только на ежедневные расходы. Интересных финансовых предложений будет мало. Купленные товары не удовлетворят своим качеством. Зато в личной жизни повезет многим. Завоевать сердце любимых будет просто. Оставайтесь собой, Признавайтесь в любви, дарите цветы и приятные мелочи. Это удачное время для брака и помолвки. Июнь напоследок подготовил сюрпризы для Близнецов и Скорпионов. Вам предложат новое место работы, пригласят на интересные курсы и мастер-классы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможны проблемы в интимной сфере. Не спешите в аптеку. Меньше нервничайте и страсть вернется.

Телец (21 апреля - 20 мая)

По малину и чернику в лес идите в высоких резиновых сапогах. Это убережет от укусов змей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Предлагать руку и сердце любимым лучше во вторник. Это период удачных браков. Откажитесь от магазинного мороженого. Приготовьте его самостоятельно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Бесполезно пытаться завоевать чужое сердце. Любимые будут недоступными. Привычный ужин замените на фруктовый салат. Пейте йогурт.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит вспоминать любимым старые обиды. Миритесь самостоятельно и не рассказывайте о ссоре родителям. Имейте под рукой ушные капли. Напомнит о себе отит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Выбросьте из дома поврежденную кухонную технику, чтобы избежать поражения током. Готовьте на ужин спаржу и кабачки. Стоит сеять позднюю кукурузу. Осенью урожай будет лучшим, чем летом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Откажитесь от приключений на стороне. Вернуть любимых после измены вряд ли удастся. Не налегайте на пиццу и чипсы. Наслаждайтесь молочными коктейлями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Искать счастья на заработках бесполезно. Разлука с любимыми разрушит брак.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все зависит от того, как проведете эту неделю. Если будете лежать на диване, следующие 5 месяцев придется выкручиваться на заработанные ранее деньги. Кто с головой погрузится в работу, будет собирать хорошие урожаи.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Будет везти тем, кто умеет быстро менять планы и не жалеет о неудачах. Избегайте ссор с соседями. Помириться будет трудно, они могут донимать.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Денег в кармане станет больше, если научитесь отстаивать свои финансовые интересы. Может донимать кровоточивость десен. Замените пасту, купите мягкую зубную щетку.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Потребности могут превышать заработки. Избегайте кредитов. Крупные покупки станут обузой. Приобретенные авто или квартиру потом трудно будет перепродать.

Астролог удивила гороскопом на июль. Этот прогноз должен знать каждый знак зодиака.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
июня

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