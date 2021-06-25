Какие сюрпризы приготовила последняя неделя июня - астролог

Интересных финансовых предложений будет мало. Купленные товары не удовлетворят своим качеством. Фото: pixabay.com

Сложный период позади, можно вздохнуть с облегчением. Не идите на финансовый риск, избегайте банковских переводов и кредитов в последнюю неделю июня. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"У вас ограниченное количество денег, возможностей их удачно использовать тоже немного, - говорит астролог. - Овнам и Стрельцам не следует проводить переговоры по финансовым вопросам. Весам и Рыбам средств хватает только на ежедневные расходы. Интересных финансовых предложений будет мало. Купленные товары не удовлетворят своим качеством. Зато в личной жизни повезет многим. Завоевать сердце любимых будет просто. Оставайтесь собой, Признавайтесь в любви, дарите цветы и приятные мелочи. Это удачное время для брака и помолвки. Июнь напоследок подготовил сюрпризы для Близнецов и Скорпионов. Вам предложат новое место работы, пригласят на интересные курсы и мастер-классы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможны проблемы в интимной сфере. Не спешите в аптеку. Меньше нервничайте и страсть вернется.

Телец (21 апреля - 20 мая)

По малину и чернику в лес идите в высоких резиновых сапогах. Это убережет от укусов змей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Предлагать руку и сердце любимым лучше во вторник. Это период удачных браков. Откажитесь от магазинного мороженого. Приготовьте его самостоятельно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Бесполезно пытаться завоевать чужое сердце. Любимые будут недоступными. Привычный ужин замените на фруктовый салат. Пейте йогурт.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит вспоминать любимым старые обиды. Миритесь самостоятельно и не рассказывайте о ссоре родителям. Имейте под рукой ушные капли. Напомнит о себе отит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Выбросьте из дома поврежденную кухонную технику, чтобы избежать поражения током. Готовьте на ужин спаржу и кабачки. Стоит сеять позднюю кукурузу. Осенью урожай будет лучшим, чем летом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Откажитесь от приключений на стороне. Вернуть любимых после измены вряд ли удастся. Не налегайте на пиццу и чипсы. Наслаждайтесь молочными коктейлями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Искать счастья на заработках бесполезно. Разлука с любимыми разрушит брак.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все зависит от того, как проведете эту неделю. Если будете лежать на диване, следующие 5 месяцев придется выкручиваться на заработанные ранее деньги. Кто с головой погрузится в работу, будет собирать хорошие урожаи.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Будет везти тем, кто умеет быстро менять планы и не жалеет о неудачах. Избегайте ссор с соседями. Помириться будет трудно, они могут донимать.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Денег в кармане станет больше, если научитесь отстаивать свои финансовые интересы. Может донимать кровоточивость десен. Замените пасту, купите мягкую зубную щетку.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Потребности могут превышать заработки. Избегайте кредитов. Крупные покупки станут обузой. Приобретенные авто или квартиру потом трудно будет перепродать.

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