Какие сюрпризы подготовила погода на выходные

На выходные в Украине будет тапело и дождливо. Фото: radiotrek.rv.ua

На выходные, 9-10 мая, в Украине прогонзують теплую погоду и дожди. Похолодание ожидается на следующей неделе.

"С северо-запада Европы в Украину во вторник придет холодный атмосферный фронт. За ним распространится вплоть такое холодный воздух, что у нас есть все шансы увидеть снег не только в горах, но и местами во всех западных областях", - сообщает синоптик Наталья Диденко.

9 мая в восточных и регионах Украины пройдут дожди. Возможна гроза. На остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха прогреется до +13...17ºС, на западе до +15...20ºС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара, дожди и "зимнее бабье лето": синоптик шокировал прогнозом погоды до конца года

10 мая - дожди с прояснениями. Воздух прогреется до +15...20ºС, на западе до +18...24ºС.

В Киеве 9 мая без существенных осадков. 10 мая - местами дождь. Температура воздуха в субботу +18ºС, в воскресенье ожидается около +20ºС.

В понедельник в Киеве уже будет +23...25ºС, во вторник пройдет дождь атмосферного фронта, а со среды похолодает до +14ºС.

8 мая в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами. Средняя температура по стране будет в пределах +14...16ºС, ночью +5...7ºС. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.