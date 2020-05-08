Дожди не покидают Украину: каким регионам не повезет с погодой

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2169
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2016
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 981
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1458
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1899
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1638
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3618
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
8
5
3
4
6
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
В Карпатах выпало 15 см снега
В Карпатах выпало 15 см снега
&quot;Руки прочь от Стерненка&quot;: акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует &quot;Эпицентр&quot;
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"
Видео
Все видео
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1647
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1188
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3771
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 288
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 08:33

Дожди не покидают Украину: каким регионам не повезет с погодой

  Комментировать
Дожди не покидают Украину: каким регионам не повезет с погодой
8 мая в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами. Фото: daynews.com.ua

8 мая в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами.

Средняя температура по стране будет в пределах +14 +16 градусов, ночью +5 +7. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара, дожди и "зимнее бабье лето": синоптик шокировал прогнозом погоды до конца года

Дожди ожидаются в восточных, центральных и частично южных областях Украины. По прогнозу синоптиков грозы с ливнями пройдут в Харьковской и Днепропетровской областях.

Максимальная температура сегодня ожидается в Одесской области, где столбик термометра покажет +17 +19.

В Киеве 8 мая будет солнечно и без осадков. Температура днем ​​+14 +16, ночью похолодает до +4 +6 градусов.

В июне температура воздуха будет подниматься выше 30° C. Будет преимущественно солнечно. Сильных дождей на западе страны, как в мае, не ожидают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дожди не покидают Украину: каким регионам не повезет с погодой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 42615
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 17811
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 13572
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 10179
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести 1 Просмотров: 8181
Общество
Смягчение карантина в Украине: что заработает с 11 мая
Смягчение карантина в Украине: что заработает с 11 мая
"Дайте можливість закінчити навчання" - студенти звернулися до Зеленського
"Дайте можливість закінчити навчання" - студенти звернулися до Зеленського Просмотров: 135
Более 14 тыс. инфицированных: обновленные цифры о коронавирусе в Украине
Более 14 тыс. инфицированных: обновленные цифры о коронавирусе в Украине Просмотров: 423
Домашние продукты из деревни теперь можно купить онлайн
Домашние продукты из деревни теперь можно купить онлайн Просмотров: 441
Гороскоп на 8 мая: какие неожиданности готовит конец недели
Гороскоп на 8 мая: какие неожиданности готовит конец недели
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
7
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
3
На Рябошапку завели дело
Голосов: 51158
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua