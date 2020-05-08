Дожди не покидают Украину: каким регионам не повезет с погодой

8 мая в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами. Фото: daynews.com.ua

8 мая в Украине ожидается солнечная погода, но местами пройдут дожди с грозами.

Средняя температура по стране будет в пределах +14 +16 градусов, ночью +5 +7. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди ожидаются в восточных, центральных и частично южных областях Украины. По прогнозу синоптиков грозы с ливнями пройдут в Харьковской и Днепропетровской областях.

Максимальная температура сегодня ожидается в Одесской области, где столбик термометра покажет +17 +19.

В Киеве 8 мая будет солнечно и без осадков. Температура днем ​​+14 +16, ночью похолодает до +4 +6 градусов.

В июне температура воздуха будет подниматься выше 30° C. Будет преимущественно солнечно. Сильных дождей на западе страны, как в мае, не ожидают.