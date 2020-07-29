Какие области не готовы к смягчению карантина

10 регионов Украины не отвечают критериям ослабление карантина. Фото: pixabay

Необходимым критериям для ослабления карантина на 29 июля в Украине не соответствуют 10 областей.

Пока не готовы к ослаблению ограничений Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области, сообщает Минздрав.

Информации по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь нет.

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Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением коронавируса считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным Covid-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней коэффициент выявления случаев инфицирования составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования составляет более 10%.

За последние сутки количество больных Covid-19 выросло на 1022 пациента. Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 29 июля в стране зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев болезни. Из них 1650 летальных, 21 человек умер за последние сутки. 37 397 больных выздоровели, из них за последние сутки - 650.