Более тысячи больных и 20 смертей: количество новых случаев коронавируса стремительно растет

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 67,5 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки количество больных Covid-19 выросло на 1022 пациента.

Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 29 июля в стране зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев болезни. Из них 1650 летальных, 21 человек умер за последние сутки.

37 397 больных выздоровели, из них за последние сутки - 650, сообщает Минздрав.

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2660 случаев;

Волынская область - 3694 случая;

Днепропетровская область - 1364 случая;

Донецкая область - 861 случай;

Житомирская область - 1764 случая;

Закарпатская область - 5008 случаев;

Запорожская область - 767 случаев;

Ивано-Франковская область - 4342 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7932 случая;

Киевская область - 3629 случаев;

Львовская область - 9248 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 563 случая;

Одесская область - 3104 случая;

Полтавская область - 414 случаев;

Ровенская область - 5837 случаев;

Сумская область - 467 случаев;

Тернопольская область - 2852 случая;

Харьковская область - 3556 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1086 случаев;

Черновицкая область - 5751 случай;

Черкасская область - 910 случаев;

Черниговская область - 745 случаев.

До конца 2020 года человечество может изобрести "терапевтические лекарства", которые резко снизят смертность от коронавирусной болезни. Терапевтические средства противодействия коронавирусу (то есть такие, которые смягчают симптомы Covid-19) гораздо быстрее в разработке, чем защитные (например вакцина).