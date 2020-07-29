Более тысячи больных и 20 смертей: количество новых случаев коронавируса стремительно растет

За последние сутки количество больных Covid-19 выросло на 1022 пациента.
Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 29 июля в стране зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев болезни. Из них 1650 летальных, 21 человек умер за последние сутки.
37 397 больных выздоровели, из них за последние сутки - 650, сообщает Минздрав.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2660 случаев;
Волынская область - 3694 случая;
Днепропетровская область - 1364 случая;
Донецкая область - 861 случай;
Житомирская область - 1764 случая;
Закарпатская область - 5008 случаев;
Запорожская область - 767 случаев;
Ивано-Франковская область - 4342 случая;
Кировоградская область - 697 случаев;
г. Киев - 7932 случая;
Киевская область - 3629 случаев;
Львовская область - 9248 случаев;
Луганская область - 122 случая;
Николаевская область - 563 случая;
Одесская область - 3104 случая;
Полтавская область - 414 случаев;
Ровенская область - 5837 случаев;
Сумская область - 467 случаев;
Тернопольская область - 2852 случая;
Харьковская область - 3556 случаев;
Херсонская область - 224 случая;
Хмельницкая область - 1086 случаев;
Черновицкая область - 5751 случай;
Черкасская область - 910 случаев;
Черниговская область - 745 случаев.
До конца 2020 года человечество может изобрести "терапевтические лекарства", которые резко снизят смертность от коронавирусной болезни. Терапевтические средства противодействия коронавирусу (то есть такие, которые смягчают симптомы Covid-19) гораздо быстрее в разработке, чем защитные (например вакцина).
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