Какие компании возглавили топ-100 самых дорогих брендов Украины

Журнал НВ и компания MPP Consulting составили рейтинг самых дорогих брендов страны. За прошлый год "золотая сотня" украинских торговых марок прибавила в цене 4,7%.

Суммарная стоимость ста самых дорогих национальных торговых марок превышает $ 6,2 млрд, пишет НВ.

Автор: НВ, MPP Consulting Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: наверху списка по-прежнему Моршинская ($ 550 млн), Новая почта ($ 310 млн) и Rozetka ($ 302 млн)

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: наверху списка по-прежнему Моршинская ($ 550 млн), Новая почта ($ 310 млн) и Rozetka ($ 302 млн).

В сотне самых дорогих - 15 новичков. IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-место со стоимостью $ 150 млн.

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Стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting. Оценка основана на финансовых результатах компаний, на географическом покрытии продаж, технологической составляющей, выпускаемой продукции, и на инвестиционной привлекательности отрасли.

Основатель Microsoft Билл Гейтс стал самым богатым человеком мира. До этого лидером рейтинга был основатель Amazon.com Джефф Безос. Его состояние оценивали в $109 млрд. В то же время активы Гейтса достигли $110 млрд