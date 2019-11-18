Назвали самых богатых людей в мире: Безос уже не первый

Активы Билла Гейтса достигли $110 млрд. Фото: 8 канал

Основатель Microsoft Билл Гейтс стал самым богатым человеком мира.

До этого лидером рейтинга был основатель Amazon.com Джефф Безос. Его состояние оценивали в $109 млрд. В то же время активы Гейтса достигли $110 млрд, пишет "Інтерфакс".

В этом году состояние основателя Microsoft выросло на $19,5 млрд. Это связано с ростом акций компании на 48%.

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Со своей стороны миллиардер Безос потерял часть денег из-за развода летом 2019-го. Его бывшая жена - Маккензи Безос - с состоянием $35 млрд стала 24-й в рейтинге Bloomberg Billionaires. Состояние Безоса уменьшилась на $16,2 млрд.

Третьим в списке самых богатых стал французский магнат Бернар Арно - $103 млрд. Четвертым - инвестор Уоррен Баффет - $86,6 млрд. Основатель Facebook Марк Цукерберг оказался на пятом месте в списке самых богатых. Активы составляют - $74,5 млрд.

Американский изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск за неделю разбогател на $2 млрд и теперь его состояние достигло $22,9 млрд.