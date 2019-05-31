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Какие изменения ждут украинцев в первый месяц лета

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Какие изменения ждут украинцев в первый месяц лета
В июне Укрзализныця начнет эксперимент - из вагонов заберут ковровые дорижки.Фото: static.espreso.tv

Календарное лето начнется уже завтра.

В ближайшие 3 месяца некоторые из новых законов вступят в силу и в жизни украинцев появятся нововведения, пишет "Сегодня".

Границы и запреты

С 1 июня заработают новые государственные строительные нормы. Согласно им, застройщики должны оборудовать новые общественные здания охранной сигнализацией, видеонаблюдением и "рамками" на входе, а еще - более надежными противопожарными системами. Кроме того, в общественных зданиях позволят строить подземные многоуровневые паркинги.

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Изменится и банковская сфера. С 3 июня украинские банки будут более тщательно проверять предпринимателей, которые получают наличные через кассу. Чтобы не допустить фиктивных финопераций, банки смогут требовать от получателя документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты: закупочный акт, налоговый расчет, кредитный договор и тому подобное.

Начало лета принесет и сезонний запрет для грузовиков - ездить по дорогам государственного значения. Тяжеловесные машины не смогут ездить ними днем ​​и при температуре воздуха выше 28 градусов. Исключение сделают для фур с животными, опасными грузами или скоропортящимися продуктами, а также для пожарной техники.

Без ковров

В июне Укрзалізниця начнет эксперимент - из вагонов заберут ковровые дорожки. Если пассажиры будут довольны, то полы оставят голыми навсегда. Кроме того, в сезон отпусков придадут 22 поезда из крупных городов на морские курорты. Билеты на них продают уже, а полный список дополнительных поездов можно посмотреть на сайте компании. Добавятся в июне и новые авиарейсы: из Харькова в Одессу, Римини, Кутаиси, Ларнаки и Париж, а из Киева - в китайский Санью. Впрочем, теперь за возможность путешествовать за границу придется платить больше: в июне повысится стоимость оформления загранпаспортов. Срочный документ подорожает с 810 до 1034 грн, а обычный - с 557 до 682 грн. Вырастет цена и на получение ID-карт - с 279 до 345 грн, а на ускоренную процедуру - с 368 до 471 грн.

В первый летний месяц в стране появится новый праздник: отныне ежегодно в третье воскресенье июня будет отмечаться День отца. Также в июне украинцы дважды будут отдыхать по три дня подряд: в честь Троицы и Дня Конституции. Длинный уикенд в связи с первым событием будет проходить с 15 по 17 июня, а из-за второй - с 28 по 30 июня. Всего в июне будет 12 выходных.

Закон о языке и штрафы еврономеров

Важнейшим событием в июле станет вступление в силу закона о государственном языке. Документ сделает украинский язык главным в стране: на нем будут учить детей, проводить все публичные мероприятия. По умолчанию украинский язык станет и приоритетным для всех без исключения чиновников. Также украинци будут выдавать программы, приложения. За игнорирование норм или намеренное искажение языка будут штрафовать до 6800 грн.

В середине лета стартует и массовая проверка мест регистрации населения. По новому закону, украинцы старше 14 лет должны будут подать заявку о своей регистрации. При этом уполномоченные органы смогут даже проверить жилье, проживает в нем кто-то и расспросить соседей. За ложь в заявке могут оштрафовать от 340 до 850 грн. Также в июле введут новый порядок расследования несчастных случаев на работе - теперь ими займется специальная комиссия. А 24 августа должен вступить в силу так и не реализован в мае закон о растаможивании авто на еврономерах. Он предусматривает штрафы (до 170 тыс грн) и конфискацию таких машин за превышение срока пребывания в стране.

Банки обяжут возвращать клиентам украденные с карт деньги на второй день после кражи. Национальный банк подготовил соответствующий проект постановления и выставил его на обсуждение. Прогнозируют, что новые нормы заработают в июле.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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