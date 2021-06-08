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вторник, 08 июня 2021 13:55

Какие архитектурные проекты стали наилучшими. Результат удивит
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В Украине назвали лучшие архитектурные проекты 2021 года. Выбирали в рамках конкурса Ukrainian Urban Awards.

В состав жюри вошли председатель нидерландской студии MADMA Хироки Мацуура, соучредитель нидерландской студии MASA architects Рене Санджерс, украинские архитекторы Юлиан Чаплинский, Сергей Махно, Александр Попов, Ольга Богданова, Николай Гулик.

Главными фаворитами стали сооружения Киева, Львова и Харькова.

Первое место в номинации "Жилая архитектура" получил жилой комплекс "Файна Таун" в Киеве. Проектное бюро - Архиматика KANDEVELOPMENT.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  ЖК "Файна Таун" в Киеве
ЖК "Файна Таун" в Киеве

Победителем в номинации "Городское планирование" стал пешеходный бульвар и двор жилого района Rybalsky в Киеве. Главный ландшафтный архитектор Максим Коцюба. Студия ландшафтной архитектуры KOTSIUBA.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  Пешеходный бульвар и двор жилого района Rybalsky
Пешеходный бульвар и двор жилого района Rybalsky

В номинации "Коммерческая архитектура" победил эскизный проект реконструкции нежилого здания под ресторан в Харькове. Студия дизайна интерьера и архитектуры ARTE development.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  Заброшенное здание в Харькове превратили в ресторан
Заброшенное здание в Харькове превратили в ресторан

В номинации "Нереализованный коммерческий объект" лучше остальных оказался бизнес-центр во Львове архитектора Сергея Губаря.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  Бізнес-центр у Львові
Бізнес-центр у Львові

Креативная международная детская школа во Львове получила первенство в номинации "Архитектура государственных, муниципальных и социальных объектов". Ведущий архитектор: Владимир Йосипчук.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  Креативная международная детская школа во Львове
Креативная международная детская школа во Львове

Первое место в номинации "Нереализованные культурно-социальные объекты и объекты транспорта" получил проект православной церкви во Львове "Земля и небо", студия: VK Architects.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  Проект православной церкви во Львове
Проект православной церкви во Львове

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Гран-при в номинации "Реновация/реконструкция исторического объекта" досталось ИT-фабрике Unit Factory в Харькове. Девелопер: UDP.

Автор: ukrainianurbanawards.com
  IT-фабрика Unit Factory в Харькове
IT-фабрика Unit Factory в Харькове

В номинации "Нереализованный проект реновации и реконструкции исторического объекта" лучшим признали проект "Ох" от студии дизайна и архитектуры А. Н. SHUMELDA.

Организаторы премии отметили, что главный акцент конкурса делали на принципах изложенных в основных тезисах Лейпцигской хартии "Города Европы на пути устойчивого развития". В первую очередь это отношение к пешеходам, велосипедистам, а также правильная многофункциональность и разнообразие, смешанная застройка. Особым требованием является контекст среды - корректность нового объекта к существующей "ткани" города.

Министерство культуры и информационной политики назвало 109 памятников культурного наследия, которые были отобраны в рамках проекта "Большая реставрация".

В этот перечень входят проекты по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия - замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, сообщает пресс-служба.

Отбор проектов был проведен экспертной группой из представителей Минрегиона, Минэкономики, ведущих ученых, научных работников, экспертов, архитекторов, реставраторов путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов по полученным баллам.

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Дата
08
июня

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