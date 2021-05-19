Опубликован список объектов "Большой реставрации"

Назвали объекты, которые будут реставрировать. Фото: Укринформ

Министерство культуры и информационной политики назвало 109 памятников культурного наследия, которые были отобраны в рамках проекта "Большая реставрация".

В этот перечень входят проекты по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия - замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, сообщает пресс-служба.

Отбор проектов был проведен экспертной группой из представителей Минрегиона, Минэкономики, ведущих ученых, научных работников, экспертов, архитекторов, реставраторов путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов по полученным баллам. В первом отборе приняли участие 211 проектов.

В программу допущено 109 проектов. Первая тройка рейтинга:

1) Черновицкая областная государственная администрация;

2) Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра";

3) Львовская национальная галерея искусств имени Б. Г. Возницкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Людей в эту архитектуру нужно влюбить" - как активисты спасают древний древнее деревянное кружево

Программа "Большая реставрация" по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия рассчитана на несколько лет и предусматривать различные системы финансирования, в частности государственно-частное партнерство.