Какая заполненность украинских больниц с больными коронавирусом

Наибольшая загруженность во Львовской области - более 53% от общего количества. Фото: pixabay

Уровень загруженности украинских больниц для больных коронавирусом составляет 24%.

Эта ситуация неравномерная по регионам, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если посмотреть в целом на цифры, которие у нас есть по стране по загруженности коек, то этот показатель на уровне 24%", - сказал он.

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По словам министра, наибольшая загруженность во Львовской области - более 53% от общего количества.

"Меньше 50%, но на уровне 48% - Киев, такой же процент - Ивано-Франковская, Черновицкая, Ровенская области", - сказал Степанов.

За последние сутки в Украине обнаружили 1433 новых больных коронавирус. Это на 275 человек больше, чем за предыдущие сутки.Всего с начала эпидемии в стране есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1970 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.Одолели болезни 45 686 больных, за последние сутки - 752.