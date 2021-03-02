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вторник, 02 марта 2021 13:57

Какая возрастная категория украинцев преобладает в записях на вакцинацию

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Какая возрастная категория украинцев преобладает в записях на вакцинацию
21-39 лет - это возраст, который преобладает в записях. Фото: pixabay

Большинство украинцев, записавшихся в лист ожидания вакцинации от коронавируса с 1 марта, в возрасте от 21 до 39 лет.

Таких граждан насчитали 63%, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram.

"Немного возрастной статистики. 63 процента украинцев, записавшихся через Дію - в возрасте от 21 до 39 лет, 17,5 процента - от 40 до 49 лет, 9,2 процента - от 50 до 59 лет, 4,2 процента - от 60 до 69 лет", - написал Федоров.

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Всего в лист ожидания вакцинации уже записалось почти 45 тыс. украинцев. Из них 39 тыс. через приложение "Дія", 5,3 тыс. - через портал "Дія".

Вакцинация может спасти от коронавируса. Есть случаи, в которых ее делать не стоит. Медик перечислил ситуации, когда нельзя прививаться.

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