Какая территория Украины покрыта скоростным интернетом

70% территории Украины покрыто скоростным интернетом. Фото: Новини Полтавщини

Территория Украины почти на 70% покрыта скоростным интернетом.

"Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

При этом он добавил, что Минцифры нашло дополнительные источники исследований и, по данным ведомства, уровень покрытия интернетом уже почти достиг 70%.

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"Скоро мы опубликуем эти данные. Наша цель - на 90-100%", - сказал Федоров, уточнив, что выполнить этот план министерство планирует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер призвал признать свободный доступ к интернету основным правом человека - таким же, как право на образование и медицинское обслуживание. В то же время по данным ООН, почти половина населения Земли до сих пор не имеет доступа к интернету.