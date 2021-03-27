Какая стоимость захоронения умерших от коронавируса

Минздрав рекомендует кремировать тела. Фото: pixabay.com

Стоимость захоронения человека, который умер от коронавируса, отличается от обычной почти в 2 раза.

Цена на товары не меняется. Дороже ритуальные службы берут за услуги, рассказал Gazeta.ua владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

Персонал, работающий с умершим, получает вдвое большую оплату.

"Стоимость захоронения больного коронавирусом увеличивается где-то в 2 раза. В начале пандемии было еще дороже, ведь для сотрудников покупали защитные костюмы, маски и очки. Один комплект стоил более 500 гривен. Сейчас костюмы необязательные, но все равно применяются средства дезинфекции" - сказал Минченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В могилу кидают драгоценности и деньги - какие похороны бывают в Украине

Кроме этого, катафалк обрабатывают специальными средствами после перевозки трупа. Это также включают в стоимость.

"Минздрав рекомендует кремировать тела. Гроб во время прощания должен быть закрыт", - добавляет эксперт.

Большое интервью с Евгением Минченко уже доступно на Gazeta.ua. Узнаете специфику работы ритуальных служб.

Народный целитель и член местной синской церкви похоронил себя заживо, чтобы воскреснуть. После "похорон" его пытались вернуть к жизни с помощью пения.