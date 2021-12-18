Какая примета в День Николая предвещает хороший урожай и что сегодня нельзя делать

Сегодня украинцы чествуют святого Николая Чудотворца. Наши предки старались обязательно посетить церковь и помолиться великому Божьему угоднику.
С 19 декабря у украинцев также связано множество примет и верований. В этот день категорически запрещается конфликтовать, спорить или бранить детей. Нельзя отказывать в помощи людям, которые к вам обратятся. Нельзя работать или стричься, а также – давать деньги взаймы. Есть риск, что их не вернут и достаток уйдет из дома.
Из примет предки больше всего верили следующим:
- Много инея на Николая – к хорошему урожаю пшеницы. Мороз – к хорошему урожаю овощей;
- Сколько снега выпадет 19 декабря, то так же густо и будет расти трава весной;
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- Если на Николая будет холодно, то такой же будет и остальная зима. Если тепло, то сильных морозов не ждите;
- Если будет идти снег, то ожидается хороший урожай огурцов и капусты.
19 декабря день ангела отмечают мужчины с именами Максим и Николай. Это одни из популярнейших имен в Украине. Мы подготовили материал, в котором рассказываем о характерах мужчин, которые носят эти имена.
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