Какая примета в День Николая предвещает хороший урожай и что сегодня нельзя делать

Хороший урожай пшеницы будет, если 19 декабря увидите много инея. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня украинцы чествуют святого Николая Чудотворца. Наши предки старались обязательно посетить церковь и помолиться великому Божьему угоднику.

С 19 декабря у украинцев также связано множество примет и верований. В этот день категорически запрещается конфликтовать, спорить или бранить детей. Нельзя отказывать в помощи людям, которые к вам обратятся. Нельзя работать или стричься, а также – давать деньги взаймы. Есть риск, что их не вернут и достаток уйдет из дома.

Из примет предки больше всего верили следующим:

- Много инея на Николая – к хорошему урожаю пшеницы. Мороз – к хорошему урожаю овощей;

- Сколько снега выпадет 19 декабря, то так же густо и будет расти трава весной;

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- Если на Николая будет холодно, то такой же будет и остальная зима. Если тепло, то сильных морозов не ждите;

- Если будет идти снег, то ожидается хороший урожай огурцов и капусты.

19 декабря день ангела отмечают мужчины с именами Максим и Николай. Это одни из популярнейших имен в Украине. Мы подготовили материал, в котором рассказываем о характерах мужчин, которые носят эти имена.