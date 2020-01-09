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четверг, 09 января 2020 12:44

Какая погода будет в первую пятницу после праздников

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Какая погода будет в первую пятницу после праздников
10 января на дорогах местами гололедица, кроме юга. Фото: vsim.ua

В пятницу, 10 января, украинцев местами ждут небольшой дождь и мокрый снег, утром возможен туман.

Максимальная температура воздуха будет до 6° тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

"В последующие двое суток, 10–11 января, в Украине, кроме южной части, временами небольшой дождь и мокрый снег, в воскресенье, 12 января, в большинстве областей без существенных осадков. Ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман ", – написали в сообщении.

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На дорогах местами гололедица, кроме юга.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​0–6° тепла, 11–12 января в восточных областях около 0°.

10 января Землю ждет полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием. Яркость Луны при таком затмении уменьшается, но не слишком сильно. Такое затмение становится возможным, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, то есть полутень.

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